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09:33, 13 июня 2024Россия

Власти раскрыли подробности попытки атаки дрона ВСУ во Владимирской области

Правительство Владимирской области: при уничтожении дрона никто не пострадал

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во Владимирской области разрушений и пострадавших после уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

Там уточнили, что дрон уничтожили в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Другие подробности случившегося выясняются.

В ночь на четверг, 13 июня, ВСУ пытались атаковать два региона России — Ярославскую и Владимирскую области. По территории России пытались ударить четыре беспилотника. Три из них средства противовоздушной обороны сбили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.

Кроме того, утром губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об обнаружении в лесополосе Кировского района обломков сбитого беспилотника. Он призвал жителей быть внимательными и осторожными, не трогать обломки и не приближаться к ним, так как они могут представлять опасность.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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