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08:24, 13 июня 2024Россия

Обломки украинского беспилотника нашли в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: в лесу Кировского района найдены обломки БПЛА

Фото: Stringer / Reuters

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в лесу Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня в лесном массиве в Кировском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — написал глава региона.

Другой информации о дроне он не привел. Шапша призвал жителей быть внимательными и осторожными, не трогать обломки и не приближаться к ним, так как они могут представлять опасность. В случае обнаружения обломков нужно проинформировать об этом экстренные службы по номеру 112.

В ночь на четверг, 13 июня, ВСУ пытались атаковать два региона России — Ярославскую и Владимирскую области. По территории России пытались ударить четыре беспилотника. Три из них средства противовоздушной обороны сбили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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