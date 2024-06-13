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07:02, 13 июня 2024Россия

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Ярославскую и Владимирскую области

МО РФ: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Ярославской и Владимирской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на четверг, 13 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России — Ярославскую и Владимирскую области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что всего территорию России пытались атаковать четыре беспилотника. Три из них средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет — их уничтожили на подлете к Ярославлю. Глава региона обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения.

В понедельник, 10 июня, ВСУ также пытались атаковать Ярославскую область. По неофициальным данным, всего над регионом сбили три беспилотника — их целью был нефтеперерабатывающий завод. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Все три сбитых дрона упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение автомобилей там перекрывали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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