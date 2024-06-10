Появились кадры со звуками сирены в атакованной дронами ВСУ Ярославской области

Появились кадры со звуками сирены в атакованной дронами Ярославской области

В сети появились кадры со звуками в сирен в Ярославской области, которую в ночь на понедельник, 10 июня, пытались атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышна сирена, звучащая в жилых кварталах региона, где находятся многоэтажные жилые дома. Какими-либо звуками взрывов сирены не сопровождаются.

О том, что ВСУ предприняли попытку удара по Ярославской области, стало известно утром 10 июня. В правительстве российского региона сообщили, что БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры. Какие именно — не уточнялось. Для обеспечения безопасности граждан, как заверили власти, принимаются все необходимые меры.

По неофициальным данным, всего над регионом сбили три беспилотника — их целью был нефтеперерабатывающий завод. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Все три сбитых дрона упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение автомобилей там перекрывали.