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10:33, 10 июня 2024Россия

Появились подробности попытки атаки ВСУ на Ярославскую область

Mash: три беспилотника ВСУ пытались атаковать НПЗ в Ярославской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Ярославскую область в ночь на понедельник, 10 июня. Их целью был нефтеперерабатывающий завод, сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, попытка атаки была предпринята с трех до пяти утра. Беспилотники уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет.

Все три сбитых дрона упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение автомобилей там перекрывали. О других подробностях данных не приводится.

О том, что ВСУ предприняли попытку удара по Ярославской области, стало известно утром 10 июня. В правительстве российского региона сообщили, что БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры. Какие именно — не уточнялось. Для обеспечения безопасности граждан, как заверили власти, принимаются все необходимые меры.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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