В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Беспилотник попытался атаковать Ярославскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона, передает РИА Новости.

Там уточнили, что беспилотник пытался ударить по объектам инфраструктуры на территории региона. О принадлежности летательного аппарата власти информации не привели.

Из-за атаки было перекрыто движение по трассе М8 в Ярославской области. Для обеспечения безопасности граждан, как заверили в региональном правительстве, принимаются все необходимые меры.

10 июня ВСУ также пытались ударить по Брянской области — там сбили четыре украинских беспилотника. По информации губернатора Александра Богомаза, один беспилотник ночью сбили над Брянским районом региона, еще три — над Навлинским. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Кроме того, под удар попала Курская область. Там ликвидировали и обезвредили восемь летательных аппаратов, среди которых — дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый октокоптер. Никто не пострадал.