ВСУ ударили по России дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером

Врио курского губернатора Смирнов: за ночь 10 июня ВС РФ поразили восемь дронов

Вечером в воскресенье, 9 июня, и в ночь на понедельник, 10 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Курской области дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет», — написал губернатор.

По его данным, над Курской области за ночь ликвидировали и обезвредили восемь украинских беспилотников. Цели удалось поразить стрелковым оружием и средством радиоэлектронной борьбы.

10 июня ВСУ также пытались ударить по Брянской области — там сбили четыре украинских беспилотника. По информации губернатора Александра Богомаза, один беспилотник ночью сбили над Брянским районом региона, еще три — над Навлинским. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.