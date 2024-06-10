Три беспилотника пытались атаковать российский регион

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Навлинским районом

Утром в понедельник, 10 июня, три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его информации, украинские дроны удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Навлинском районе региона. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ночью 10 июня над Брянской областью также сбили еще один беспилотник. Дрон самолетного типа тогда перехватили над Брянским районом.

Днем ранее, 9 июня, Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область, где силы ПВО перехватили дрон самолетного типа.