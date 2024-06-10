Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области утром 9 июня, об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем ранее противовоздушная оборона сбила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.