В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны России: над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

В небе над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

В Минобороны также отметили, что для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. По их данным, в результате работы ПВО дрон был уничожен.

«Около 15:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали территорию Дагестана. Один из беспилотников был подбит выстрелом из автомата. По предварительным данным, он упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе российского региона.