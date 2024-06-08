Украинские беспилотники атаковали Дагестан

Mash: беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали территорию Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был подбит выстрелом из автомата. По предварительным данным, он упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе российского региона.

Сообщается, что сбитым беспилотником мог быть «Мугин-5 Про». Длина дрона составляет 3,5 метра, а размах крыла — пять метров. Он разгоняется до 150 километров в час и может лететь семь часов от точки запуска до точки назначения.

Ранее в небе над Моздоком в Северной Осетии российские силы противовоздушной обороны сбили три БПЛА. По словам главы региона Сергея Меняйло, жертв и разрушений зафиксировано не было.