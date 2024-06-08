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09:55, 8 июня 2024Россия

Власти Северной Осетии раскрыли подробности об атаковавших регион дронах

Глава Северной Осетии Меняйло: над регионом сбиты 3 беспилотника
СюжетРабота систем ПВО:
Сергей Меняйло

Сергей Меняйло. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Северной Осетией. Подробности раскрыл глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По данным Меняйло, дроны были сбиты над Моздоком. Это город с населением примерно в 35 тысяч человек, третий по величине в республике. Жертв и разрушений не зафиксировано.

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — пишет глава региона.

Ранее Минобороны заявляло об одном беспилотнике, пытавшемся атаковать Северную Осетию. Он был сбил средствами ПВО. По данным российского оборонного ведомства, попытка атаки была совершена примерно в 8:40 по московскому времени. Минобороны впервые сообщило о дроне, сбитом над территорией региона.

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