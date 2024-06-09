Средства ПВО сбили беспилотник над российским регионом

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка совершить террористическую атаку над территорией российского региона.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник ВСУ.

Кроме того, 8 июня два храма в Белгородской области подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны врезались в церковь в селе Ясные и храм апостолов Петра и Павла в поселке Прохоровка. Первая церковь получила незначительные повреждения, обошлось без пострадавших. Во втором случае беспилотник упал на крышу храма.

