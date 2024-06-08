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17:56, 8 июня 2024Россия

ВСУ атаковали дронами два храма в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали две церкви в Белгородской области

Кадр: Telegram-канал «Губкинская епархия»

Два храма в Белгородской области подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Дроны врезались в церковь в селе Ясные и храм апостолов Петра и Павла в поселке Прохоровка. Первая церковь получила незначительные повреждения, обошлось без пострадавших. Во втором случае беспилотник упал на крышу храма. «Слава тебе, Господи, никто не пострадал. В храм врезался беспилотник. Если бы он вошел в колокольню, влетел в окно, было бы все гораздо хуже. Но так он просто упал на кровлю и взорвался», — сказал в интервью «Подъему» протоиерей Александр Кагалыкский.

По его словам, в храме есть разрушения, однако они «не носят критический характер». Кроме того, в Прохоровке еще два беспилотника повредили частные жилые дома. Епархия российского региона обратилась к прихожанам обеих церквей с просьбой принять участие в их восстановлении.

Ранее сообщалось, что в небе над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник ВСУ. В Минобороны отметили, что для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

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      Никита Савин
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