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21:37, 9 июня 2024Россия

Беспилотник ВСУ попытался атаковать Белгородскую область

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Уточняется, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дрон самолетного типа около 20:30 по московскому времени.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о перехвате 15 украинских беспилотников над регионом за сутки. Он уточнил, что в течение дня атаке подверглись, в частности, пункт пропуска Суджа, село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, поселок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района.

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      Марина Совина
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