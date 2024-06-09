В российском регионе за сутки сбили 15 украинских беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области за сутки сбили 15 украинских БПЛА

В Курской области за сутки сбили 15 украинских беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатор российского региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов», — уточнил он.

Смирнов пояснил, что в течение дня 9 июня удары наносились по пункту пропуска Суджа, селу Горналь и деревне Куриловка Суджанского района, также обстрелу подверглись поселок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, населенные пункты Гордеевка и Троицкое Кореневского района.

Зафиксированы сбросы с БПЛА и атаки дронов-камикадзе возле села Гордеевка, поселка Теткино, деревень Новоивановка и Воронок, в двух последних были повреждены линии электропередач. Среди местного населения никто не пострадал, добавил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по Белгородской и Курской областям американскими управляемыми ракетами HIMARS. Сначала украинские беспилотники обнаруживают цель, после этого ведется атака ракетами HIMARS в это место.