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12:37, 5 июня 2024Интернет и СМИ

Стало известно об ударах ВСУ по России американским оружием

BILD: ВСУ наносят удары вглубь России американскими ракетами HIMARS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары вглубь России американскими управляемыми ракетами HIMARS. Об этом сообщает «BILD на русском» в Telegram.

Такое мнение выразил военный обозреватель Юлиан Репке. Он заявил, что после разрешения США Киеву использовать поставленное ими оружие для ударов по территории России, ВСУ сменили тактику.

Как стало известно Репке, сначала украинские беспилотники обнаруживают цель в Курской и Белгородской областях. После этого Киев наносит удар управляемыми ракетами HIMARS в это место.

По словам Репке, главной целью, которую поразили ВСУ западным оружием, стали системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 или С-400. Также был нанесен удар по российскому командному центру рядом с Белгородом, военному складу в Шебекино и военной колонне в Курской области.

Журналист также подчеркнул, что Кремль до сих пор не отреагировал на эти удары.

31 мая стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Киеву атаковать территорию России американским оружием. Газета The New York Times сообщила, что глава Пентагона Ллойд Остин дал разрешение на удары по военным целям на российской территории.

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