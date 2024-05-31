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12:03, 31 мая 2024Мир

В США сообщили об атаках по России американским оружием в ближайшие часы или дни

NYT: первые атаки по РФ оружием США могут начаться в ближайшие часы или дни
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первые атаки по территории России американским оружием могут начаться в ближайшие часы или дни. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, глава Пентагона Ллойд Остин уже отдал приказ, разрешающий Украине открывать огонь из американского оружия по военным целям на российской территории.

«Официальные лица США теперь заявляют, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней», — сообщила газета.

Ранее Пентагон подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием по российским силам в Харьковской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что политика Вашингтона в отношении запрета использования дальнобойных ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

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      Семен Александров
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