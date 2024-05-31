Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 31 мая 2024Мир

Пентагон подтвердил разработку рекомендаций для ударов ВСУ

Пентагон подтвердил разработку рекомендаций ВСУ по ударам в адрес России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент США Джо Байден поручил министерству обороны разработать рекомендации по ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) в адрес российских сил в Харьковской области. Об этом заявили в американском оборонном ведомстве в ответ на запрос «Ленты.ру».

Президент [США Джо Байден] недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия огневым действиям в Харьковской области, чтобы ВСУ могли нанести ответный удар российским силам

Министерство обороны США

При этом в Пентагоне подчеркнули, что политика Соединенных Штатов в отношении запрета использования дальнобойных баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что министерству обороны США было поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ смогут наносить удары американским оружием.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО заявил о возможности ударов по России ракетами Британии Storm Shadow

      Большинство российских компаний подняли зарплаты

      Пентагон подтвердил разработку рекомендаций для ударов ВСУ

      Москвичей предупредили о похолодании и дождях

      Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше