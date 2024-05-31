Пентагон подтвердил разработку рекомендаций для ударов ВСУ

Пентагон подтвердил разработку рекомендаций ВСУ по ударам в адрес России

Президент США Джо Байден поручил министерству обороны разработать рекомендации по ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) в адрес российских сил в Харьковской области. Об этом заявили в американском оборонном ведомстве в ответ на запрос «Ленты.ру».

Президент [США Джо Байден] недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия огневым действиям в Харьковской области, чтобы ВСУ могли нанести ответный удар российским силам Министерство обороны США

При этом в Пентагоне подчеркнули, что политика Соединенных Штатов в отношении запрета использования дальнобойных баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что министерству обороны США было поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ смогут наносить удары американским оружием.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.