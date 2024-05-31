NYT: Пентагон передаст Украине рекомендации насчет ударов по России оружием США

Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары американским оружием. Об этом написала газета New York Times.

Ранее Госдеп подтвердил, что Байден дал согласие на удары ВСУ по целям внутри России.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.