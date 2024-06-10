Минобороны раскрыло подробности о попытке атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны: ночью 10 июня над Брянской областью перехвачено четыре дрона ВСУ

В ночь на понедельник, 10 июня, Брянскую область пытались атаковать беспилотники самолетного типа. Подробности о попытке атаки раскрыло Минобороны России в Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника над Брянской областью. Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О попытке атаки на регион ранее сообщал губернатор Александр Богомаз. По его информации, один беспилотник ночью сбили над Брянским районом региона, еще три — над Навлинским. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте падения дронов, как сообщил глава региона, работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на понедельник, 10 июня, опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области, однако впоследствии об атаках ВСУ не сообщалось. Кроме того, утром сообщалось об опасности ракетного удара в Белгороде и Белгородском районе.