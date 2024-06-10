В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и его пригороде

В Белгороде и Белгородском районе объявили опасность ракетного удара. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опаности». Как уточнила мэрия Белгорода в Telegram-канале, опасность ракетного удара объявили и в Шебекинском городском округе.

За утро понедельника, 10 июня, над Брянской областью перехватили четыре беспилотника. Сначала сообщалось об уничтожении одного дрона, затем — о перехвате еще трех.

Днем ранее, 9 июня, Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область, где силы ПВО перехватили дрон самолетного типа.