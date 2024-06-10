Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:00, 10 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и его пригороде

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявили опасность ракетного удара. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опаности». Как уточнила мэрия Белгорода в Telegram-канале, опасность ракетного удара объявили и в Шебекинском городском округе.

За утро понедельника, 10 июня, над Брянской областью перехватили четыре беспилотника. Сначала сообщалось об уничтожении одного дрона, затем — о перехвате еще трех.

Днем ранее, 9 июня, Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область, где силы ПВО перехватили дрон самолетного типа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ сдался в плен российским войскам. Для побега из своего подразделения он придумал необычный способ

      Аэропорт российского города временно закрыли

      Стало известно о запланированном зарубежном турне Путина

      Французские республиканцы отказались вступать в коалицию с партией Макрона

      Депутаты Госдумы впервые вступились за однопартийца-иноагента

      Названы причины роста популярности купюр номиналом в пять тысяч рублей

      Российский военнослужащий получил три года за пьяную езду

      В ДНР рассказали о преобладании на Украине наемников из США и Польши

      ВСУ ударили по России дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым октокоптером

      Влияние отсутствия секса на психику оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше