В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио главы приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения вероятной атаки противника, призвав местных жителей сохранять бдительность.

В воскресенье, 9 июня, над Курской областью за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Как уточнял Смирнов, удары наносились по пункту пропуска Суджа, селу Горналь и деревне Куриловка Суджанского района, также обстрелу подверглись поселок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, населенные пункты Гордеевка и Троицкое Кореневского района.