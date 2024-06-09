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23:34, 9 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Врио главы Курской области Смирнов: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио главы приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения вероятной атаки противника, призвав местных жителей сохранять бдительность.

В воскресенье, 9 июня, над Курской областью за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Как уточнял Смирнов, удары наносились по пункту пропуска Суджа, селу Горналь и деревне Куриловка Суджанского района, также обстрелу подверглись поселок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, населенные пункты Гордеевка и Троицкое Кореневского района.

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      Марина Совина
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