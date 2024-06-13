Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Ярославскую область

Губернатор Евраев: три беспилотника ВСУ уничтожили на подлете к Ярославлю

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили на подлете к Ярославлю. Об этом, раскрывая подробности о попытке атаки, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

«На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Уничтожено три вражеских дрона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Евраев предупредил, что на территории региона жители могут находить обломки беспилотников, которые будут важны для следственных действий. Губернатор призвал не приближаться к ним в случае обнаружения и сообщать о находке по телефону 112.

Всего в ночь на четверг, 13 июня, ВСУ пытались атаковать два региона России — Ярославскую и Владимирскую области. Территорию России пытались атаковать четыре беспилотника. Три из них средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.