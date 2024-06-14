В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы

В Киеве и Хмельницкой области утром 14 июня прозвучали взрывы

Утром 14 июня в Киеве и Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы. Об этом со ссылкой на корреспондентов и местных жителей сообщает украинское издание «Общественное».

Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в Киевской области также работают системы противовоздушной обороны. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», удары наносились гиперзвуковыми ракетам «Кинжал» и баллистическими ракетами комплекса «Искандер».

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня российские войска нанесли удары по ключевым аэродромам Вооруженных сил Украины. В частности, атакованы были объекты под Киевом, в районе города Белая Церковь, а также в Полтавской и Хмельницкой областях республики.