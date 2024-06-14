Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 14 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по объекту у аэропорта Жуляны в Киеве
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по военному объекту у аэропорта Жуляны в Киеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев прокомментировал сообщения о взрыве в Киеве в результате удара ВС России. Он отметил, что проезд в сторону аэропорта Жуляны продолжительное время закрыт для мирных жителей.

«Прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны», — рассказал подпольщик. По его информации, через блокпост в районе аэропорта регулярно проезжают автомобили с правительственными номерами.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Киеве и Хмельницкой области утром 14 июня. Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в Киевской области также работают системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

      Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

      В Россию вернули тела 32 военнослужащих

      Орбан назвал контролирующего суд Евросоюза американского миллиардера

      Популярную диету назвали возможной причиной рака и других смертельно опасных заболеваний

      Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

      Глава офиса Зеленского назвал историческим соглашение с США

      Путин заявил о стремительном изменении мира

      Путин заявил о содействии России включению новых участников БРИКС

      В России подростки заставили девочку целовать им ноги и выложили видео в сеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше