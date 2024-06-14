В киевском аэропорту ударили по ЗРК Patriot

«Военная хроника»: ВС России ударили по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны

Вооруженные силы (ВС) России ударили по переданным Украине ЗРК Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала прокомментировали сообщения об ударе ВС России по военному объекту в Киеве. По их информации, ударами ракет «Кинжал» были поражены находившиеся в районе Жулян установки Patriot.

«Там, судя по всему, находились пусковые [установки] и радар американского ЗРК Patriot», — утверждается в сообщении. Также сообщается об ударе «Кинжалами» по аэродрому Староконстантинов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по военному объекту в районе аэропорта Жуляны. Он отметил, что проезд в сторону аэропорта продолжительное время закрыт для мирных жителей.