Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 14 июня 2024Бывший СССР

В киевском аэропорту ударили по ЗРК Patriot

«Военная хроника»: ВС России ударили по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по переданным Украине ЗРК Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала прокомментировали сообщения об ударе ВС России по военному объекту в Киеве. По их информации, ударами ракет «Кинжал» были поражены находившиеся в районе Жулян установки Patriot.

«Там, судя по всему, находились пусковые [установки] и радар американского ЗРК Patriot», — утверждается в сообщении. Также сообщается об ударе «Кинжалами» по аэродрому Староконстантинов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по военному объекту в районе аэропорта Жуляны. Он отметил, что проезд в сторону аэропорта продолжительное время закрыт для мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал сообщения о планах России напасть на Европу

      Путин назвал конфликт на Украине следствием агрессии Запада

      Киев уличили в использовании солдат как пушечного мяса под Харьковом

      Названа причина снятия Чимаева с боя в UFC

      Назван самый дорогой бренд мира

      Вдова бойца СВО похоронила его втайне от родственников

      Врач объяснил опасность макияжа на лице в самолете

      Путин заявил об игнорировании интересов американцев ради имперских амбиций США

      На Западе удивились провалу ВСУ вопреки помощи США

      В России подсчитали доходы бюджета от приватизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше