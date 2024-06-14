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11:56, 14 июня 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области заявили о сложностях с тушением пожара на объекте инфраструктуры

Глава Хмельницкой ОВА: спасатели с ночи тушат пожар на объекте инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

В Хмельницкой области Украины с ночи спасатели не могут потушить пожар на объекте инфраструктуры. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он пояснил, что возгорание на объекте произошло в результате взрывов. Какой именно объект и где он расположен, чиновник не уточнил.

Ранее стало известно, что утром 14 июня в Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Киевской области также работают системы противовоздушной обороны. Отмечается, что взрывы произошли в результате ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и баллистическими ракетами комплекса «Искандер».

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      Алевтина Запольская
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