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08:12, 18 июня 2024Экономика

Евросоюз закупил на Украине пищевые отходы на рекордную сумму

Евросоюз в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордные 86 млн евро

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Евросоюз в минувшем апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

В частности, Евросоюз в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордные 86 миллионов евро. По сравнению показатель вырос почти на треть — сразу на 27 процентов.

Большую часть поставок в апреле составили жмыхи и другие твердые отходы, которые получают при извлечении растительных жиров или масел. Их доля составила 71 процент от всех украинских поставок отходов пищевой промышленности в ЕС.

Второе место пришлось на аналогичные продукты, полученные уже при извлечении соевого масла: их доля составила 23 процента. По три процента в поставках заняли остатки от производства крахмала и продукты, которые могут применять для кормления животных.

Марина Совина
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