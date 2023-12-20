Во Франции рассказали о несправедливости из-за поставок из Украины

В парламенте Франции заявили о несправедливости на рынке из-за поставок Украины

Рост доли импорта сельскохозяйственной продукции, в частности, из Украины создает несправедливую ситуацию на французском рынке. О негативном влиянии украинских поставок на положение местных фермеров рассказал член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим письмом депутата к министру сельского хозяйства страны Марку Фено.

По его словам, заявления французского правительство о необходимости восстановления французского продовольственного суверенитета расходятся с тем, что происходит на самом деле.

«Господин Эммануэль Таше де ла Пажери предупреждает господина министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] о несоответствиях, наблюдаемых в реализации сельскохозяйственной политики, и их прямых последствиях на местах, влияющих на практику и устойчивость французского сельского хозяйства», — заявил Таше де ла Пажери.

За последние двадцать лет доля Франции на сельскохозяйственном рынке сократилась, ее производство упало, в то время как ее импорт, особенно таких продуктов, как 50% фруктов и овощей и 50% кур (в основном из Украины), значительно увеличился. Вызывает беспокойство тот факт, что эти импортируемые продукты часто не соответствуют социальным и экологическим стандартам, которые предъявляются французским фермерам Таше де ла Пажери член парламента Франции Эммануэль

Он подчеркнул, что фермеры «выражают свое глубокое разочарование» из-за правительственной стратегии, которую они считают провальной.

«С 2017 года правительство поощряет политику повышения продаж, побуждая фермеров разрабатывать наименования, этикетки качества и органические продукты, что приводит к значительному увеличению производственных затрат. Однако, столкнувшись с нынешней инфляционной ситуацией, правительство теперь требует от фермеров снизить цены, что, по-видимому, резко противоречит политике, проводимой в течение последних семи лет», — добавил парламентарий, призывая правительство дать ответ на вопрос о том, как оно намерено устранить несоответствие между заявленными целями и реальностью.

Ранее во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины. В начале декабря с аналогичным требованием выступила член парламента Франции Элен Лапорт. По ее словам, поставки яиц и яичных продуктов с Украины создают условия для недобросовестной конкуренции в отношении французских производителей.