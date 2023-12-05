Во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины
Поставки яиц и яичных продуктов с Украины создают условия для недобросовестной конкуренции в отношении французских производителей, заявила член парламента Франции Элен Лапорт в своем обращении к министру сельского хозяйства страны Марку Фено. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Лапорт.
«Госпожа Элен Лапорт обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] на недобросовестную конкуренцию в сфере производства яиц и яичных продуктов во Франции со стороны их украинских аналогов из-за отсутствия таможенных пошлин. Принятые 30 мая 2022 года в условиях коллапса украинского продовольственного рынка (...) временные меры по либерализации торговли между Европейским союзом и Украиной предусматривали полную приостановку таможенных пошлин на различные украинские сельскохозяйственные товары», — говорится в обращении депутата.
Она напомнила, что соответствующие меры были продлены в отношении поставляемых с Украины яиц и мяса птицы. Лапорт подчеркнула, что власти продлили эти меры, даже «несмотря на то, что украинское производство яиц вернулось к уровню 2021 года».
В марте 2023 года цена украинских яиц в скорлупе была на 48,5 процента ниже, чем у их аналогов, произведенных в Евросоюзе, при этом разница составила 42,1 процента для жидких яичных продуктов и 27,5 процента для сухих яичных продуктов, так что в отсутствие таможенных пошлин украинские яйца и яичная продукция составляют серьезную несбалансированную конкуренцию французской продукции
Она также указала на низкое качество поставляемой Киевом яичной продукции. Сложившаяся ситуация, по мнению Лапорт, несправедлива по отношению к французским производителям.
«Помимо наказания французских заводчиков, это искажение конкуренции напрямую противоречит усилиям, предпринимаемым отраслью по улучшению условий разведения кур-несушек. Это связано с тем, что яичные продукты, импортируемые в Европейский союз, в отличие от яичной скорлупы, не обязательному получаются от кур, выращиваемых в специально оборудованных клетках, и могут поступать с птицефабрик», — добавила парламентарий.
Считая несправедливым возлагать на заводчиков бремя поддержки Украины, (...) она (Лапорт — прим. «Ленты.ру») призывает его (Фено — прим. «Ленты.ру») прекратить эти исключительные меры, которые наносят серьезный ущерб французским производителям яиц
Ранее член Европарламента (ЕП) от Италии Изабелла Адинолфи заявила, что импорт в Евросоюз с Украины яиц и курятины низкого качества привел к тому, что европейские аграрии оказались в критической ситуации. «Итальянские и европейские фермеры находятся в критической ситуации, а птицеводческий сектор ЕС — в потрясении, поскольку мясо и яйца массово импортируются из третьих стран, таких как Украина, чьи стандарты благополучия животных и безопасности пищевых продуктов "бледнеют" по сравнению с ЕС», — говорилось в обращении Адинолфи.
До этого член парламента Франции Николя Мейзонне в своем обращении к правительству страны заявил, что поставки украинской курятины оказывают негативное влияние на агропромышленный сектор Франции. «Господин Николя Мейзонне обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марк Фено] на негативное влияние импорта мяса птицы на французский сектор, в частности, из-за возобновления действующего соглашения о свободной торговле между Францией и Украиной. Ослабление французского сектора в основном связано с недобросовестной конкуренцией, с которой сталкиваются французские производители», — писал Мейзонне.