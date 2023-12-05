Во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины

В парламенте Франции заявили о недобросовестной конкуренции со стороны Украины

Поставки яиц и яичных продуктов с Украины создают условия для недобросовестной конкуренции в отношении французских производителей, заявила член парламента Франции Элен Лапорт в своем обращении к министру сельского хозяйства страны Марку Фено. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Лапорт.

«Госпожа Элен Лапорт обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] на недобросовестную конкуренцию в сфере производства яиц и яичных продуктов во Франции со стороны их украинских аналогов из-за отсутствия таможенных пошлин. Принятые 30 мая 2022 года в условиях коллапса украинского продовольственного рынка (...) временные меры по либерализации торговли между Европейским союзом и Украиной предусматривали полную приостановку таможенных пошлин на различные украинские сельскохозяйственные товары», — говорится в обращении депутата.

Она напомнила, что соответствующие меры были продлены в отношении поставляемых с Украины яиц и мяса птицы. Лапорт подчеркнула, что власти продлили эти меры, даже «несмотря на то, что украинское производство яиц вернулось к уровню 2021 года».

В марте 2023 года цена украинских яиц в скорлупе была на 48,5 процента ниже, чем у их аналогов, произведенных в Евросоюзе, при этом разница составила 42,1 процента для жидких яичных продуктов и 27,5 процента для сухих яичных продуктов, так что в отсутствие таможенных пошлин украинские яйца и яичная продукция составляют серьезную несбалансированную конкуренцию французской продукции Элен Лапорт член парламента Франции

Она также указала на низкое качество поставляемой Киевом яичной продукции. Сложившаяся ситуация, по мнению Лапорт, несправедлива по отношению к французским производителям.

«Помимо наказания французских заводчиков, это искажение конкуренции напрямую противоречит усилиям, предпринимаемым отраслью по улучшению условий разведения кур-несушек. Это связано с тем, что яичные продукты, импортируемые в Европейский союз, в отличие от яичной скорлупы, не обязательному получаются от кур, выращиваемых в специально оборудованных клетках, и могут поступать с птицефабрик», — добавила парламентарий.

Считая несправедливым возлагать на заводчиков бремя поддержки Украины, (...) она (Лапорт — прим. «Ленты.ру») призывает его (Фено — прим. «Ленты.ру») прекратить эти исключительные меры, которые наносят серьезный ущерб французским производителям яиц Элен Лапорт член парламента Франции

Ранее член Европарламента (ЕП) от Италии Изабелла Адинолфи заявила, что импорт в Евросоюз с Украины яиц и курятины низкого качества привел к тому, что европейские аграрии оказались в критической ситуации. «Итальянские и европейские фермеры находятся в критической ситуации, а птицеводческий сектор ЕС — в потрясении, поскольку мясо и яйца массово импортируются из третьих стран, таких как Украина, чьи стандарты благополучия животных и безопасности пищевых продуктов "бледнеют" по сравнению с ЕС», — говорилось в обращении Адинолфи.

До этого член парламента Франции Николя Мейзонне в своем обращении к правительству страны заявил, что поставки украинской курятины оказывают негативное влияние на агропромышленный сектор Франции. «Господин Николя Мейзонне обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марк Фено] на негативное влияние импорта мяса птицы на французский сектор, в частности, из-за возобновления действующего соглашения о свободной торговле между Францией и Украиной. Ослабление французского сектора в основном связано с недобросовестной конкуренцией, с которой сталкиваются французские производители», — писал Мейзонне.