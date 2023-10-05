Во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины

В парламенте Франции призвали ограничить поставки украинской курятины

Поставки украинской курятины оказывают негативное влияние на агропромышленный сектор Франции, заявил член парламента Франции Николя Мейзонне в своем обращении к правительству страны. В тексте его письма, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарий пояснил, что на фоне низкого качества и низких цен украинской курятины на рынке формируется «недобросовестная конкуренция».

«Господин Николя Мейзонне обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марк Фено] на негативное влияние импорта мяса птицы на французский сектор, в частности, из-за возобновления действующего соглашения о свободной торговле между Францией и Украиной. Ослабление французского сектора в основном связано с недобросовестной конкуренцией, с которой сталкиваются французские производители», — говорится в документе.

Благодаря менее строгим стандартам и более низким производственным затратам производители из некоторых стран предлагают птицу по ценам, значительно ниже тех, которые может предложить французская модель. Установлению этой недобросовестной конкуренции способствует отсутствие таможенных барьеров с некоторыми странами. (...) Это касается и Украины, поскольку с июня 2022 года курятина из этой страны освобождена от таможенных пошлин Николя Мейзонне депутат Национального собрания Франции

Мейзонне напомнил, что целью соглашения о свободной торговле с Украиной было намерение помочь украинской экономике.

«Однако эта цель достигается лишь частично, поскольку большая часть экспорта курицы в Европу в конечном итоге приносит пользу компании МХП, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже и штаб-квартира которой находится на Кипре. МХП, ​​принадлежащая миллиардеру Юрию Косюку, составляет 80% украинского экспорта курятины в Европу», — добавил депутат.

Таким образом, эта мера приносит прямую пользу не украинской экономике, а, прежде всего, транснациональным корпорациям, одновременно ставя под угрозу весь французский сектор Николя Мейзонне депутат Национального собрания Франции

В связи с этим парламентарий задает правительству вопрос о планируемых мерах для борьбы с нарушением конкуренции, «жертвой которого является французский сектор птицеводства».

В сентябре с аналогичной позицией выступила депутат парламента Франции Каролин Коломбье. Она заявила, что произведенная на Украине поставляемая в Евросоюз курятина противоречит санитарным нормам Франции, а также вредит французским аграриям и продовольственному суверенитету страны.

«Это позорно происходит в ущерб французскому производству», — говорила она о сложившейся ситуации.