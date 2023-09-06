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06:01, 6 сентября 2023Мир

Во Франции призвали остановить импорт одного типа продукции из Украины

В парламенте Франции потребовали ограничить импорт курятины из Украины

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Произведенная на Украине поставляемая в Евросоюз (ЕС) курятина противоречит санитарным нормам Франции, а также французским аграриям и продовольственному суверенитету страны, заявил депутат парламента Франции Каролин Коломбье. «Лента.ру» ознакомилась с текстом ее обращения к правительству, в котором парламентарий потребовала ограничить импорт украинской курятины.

В своем обращении к главе Минсельхоза Франции Марку Фено она напомнила, что ранее Европейская комиссия (ЕК) открыла европейский рынок для промышленной курятины украинского агрохолдинга МХП с полным освобождением от таможенных пошлин.

Группа MХП под руководством украинского олигарха-миллиардера Юрия Косюка ежегодно производит миллионы тонн домашней птицы. Это решение (освобождение от пошлин — прим. «Ленты.ру») Еврокомиссии ставит под серьезную угрозу французскую сельскохозяйственную отрасль, поскольку домашняя птица украинского производства выращивается в недопустимых условиях, нарушающих все требования и агропродовольственные, санитарные и этические нормы, действующие в Европейском союзе

Каролин Коломбьедепутат парламента Франции

Она уточнила, что сложившаяся ситуация «полностью противоречит интересам французских рабочих в этом секторе, а также потребителей, которые являются первыми жертвами этого непоследовательного решения европейских инстанций». Парламентарий уточнила, что за первые три месяца 2023 года импорт свежего мяса в ЕС из Украины увеличился на 201%

Это позорно происходит в ущерб французскому производству

Каролин Коломбьедепутат парламента Франции

«Тем не менее, существует решение, позволяющее правительству сохранить суверенитет Франции: активировать защитное положение договора, предусмотренное европейским законодательством для случая, если одно из государств Союза сочтет, что его приоритетные интересы находятся под угрозой, что в настоящее время актуально для Франции, чей суверенитет в области сельского хозяйства и санитарного надзора находится под угрозой. (...) Она просит как можно скорее активировать это защитное положение», — заключила Коломбье.

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Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за помощь Киеву в размере 300 миллионов евро ежемесячно. Он также добавил, что вместо поддержки Украине данные средства могли быть перенаправлены на внутренние нужды Франции. В частности, он привел в пример благотворительную организацию Restos du Cœur, которая из-за нехватки средств не может обеспечить продовольствием нуждающихся внутри страны.

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    Кирилл Садовский
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