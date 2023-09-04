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19:22, 4 сентября 2023Мир

Во Франции раскритиковали Макрона за помощь Украине

Во Франции раскритиковали Макрона за помощь Киеву в размере 300 млн евро

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за помощь Киеву в размере 300 миллионов евро ежемесячно. С таким заявлением он выступил на своей странице в X (ранее Twitter).

«Помните, что с января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине Зеленского 300 миллионов евро!» — отметил политик.

Он также добавил, что вместо поддержки Украине данные средства могли быть перенаправлены на внутренние нужды Франции. В частности, он привел в пример благотворительную организацию Restos du Cœur, которая из-за нехватки средств не может обеспечить продовольствием нуждающихся внутри страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Эммануэлем Макроном военную помощь Киеву. По словам Кулебы, он также обсудил с ним «формулу мира», предложенную Киевом, и поставки украинского зерна в разные страны, в том числе в государства Африки.

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    Максим Габриелян
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