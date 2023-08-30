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18:01, 30 августа 2023Бывший СССР

Кулеба обсудил с Макроном военную помощь Украине

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с президентом Франции Макроном помощь Киеву

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном военную помощь Киеву. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Имел честь быть принятым президентом Франции Эммануэлем Макроном после его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку», — написал глава МИД.

По словам Кулебы, он также обсудил с Макроном «формулу мира», предложенную Киевом, и поставки украинского зерна в разные страны, в том числе в государства Африки.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины посетит Чехию, Францию и Испанию, где обсудит поставки оружия Киеву и укрепление украинской противовоздушной обороны.

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    Алевтина Запольская
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