Глава МИД Украины посетит Чехию, Францию и Испанию

Кулеба совершит визит в Чехию, Францию и Испанию для обсуждения поставок оружия

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба посетит Чехию, Францию и Испанию, где обсудит вопрос поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр планирует обсудить укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО), продвижение «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского, подготовку к саммиту мира, а также переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

В сообщении говорится, что «отдельной важной целью встреч» будет привлечение европейских компаний к участию в первом форуме оборонных индустрий.

Ранее Кулеба сообщил, что в Киеве спокойно относятся к заявлениям о провале контрнаступления украинской армии. Он также попросил аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами».