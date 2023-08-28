Глава МИД Украины посетит Чехию, Францию и Испанию
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба посетит Чехию, Францию и Испанию, где обсудит вопрос поставок вооружения Киеву. Об этом сообщает сайт внешнеполитического ведомства.
Кроме того, министр планирует обсудить укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО), продвижение «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского, подготовку к саммиту мира, а также переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
В сообщении говорится, что «отдельной важной целью встреч» будет привлечение европейских компаний к участию в первом форуме оборонных индустрий.
Ранее Кулеба сообщил, что в Киеве спокойно относятся к заявлениям о провале контрнаступления украинской армии. Он также попросил аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами».