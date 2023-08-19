Глава МИД Украины отреагировал на заявления о провале контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление провалилось

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление украинской армии провалилось, и призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Как уточнил глава ведомства, Киев спокойно относится к подобным высказываниям. По его словам, разные чиновники, генералы и аналитики прогнозировали, что Украина в феврале 2022 года «должна была прекратить свое существование» в течение 3-10 дней. Кулеба добавил, что теперь они говорят о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) «вернуть территории».

«Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями. Нам не нужно ничего доказывать», — отреагировал он на заявления о провале контрнаступления ВСУ.

Ранее член палаты представителей США Энди Харрис заявил, что контрнаступление украинских войск провалилось, сейчас необходимо убедить Киев начать мирные переговоры.