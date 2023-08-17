В США заявили о провале контрнаступления ВСУ

Конгрессмен Харрис: контрнаступление ВСУ провалилось, шансов на победу почти нет

Контрнаступление украинских войск провалилось, сейчас необходимо убедить Киев начать мирные переговоры. Такое мнение выразил член палаты представителей США Энди Харрис, передает Politico.

Он отметил, что повлиять на исход украинского наступления вряд ли удастся. «Я уже не уверен, что это можно выиграть», — заявил политик, призвав реалистично относиться к сложившейся ситуации. По его словам, пришло время для мирных переговоров между Москвой и Киевом. При этом Харрис признал, что глава Украины Владимир Зеленский к ним не стремится. Он также выступил против выделения американскими властями Киеву нового финансового транша.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о достижении прогресса украинской стороной в ходе контрнаступления. Он рассказал, что «украинцы стабильно продвигаются», при этом признав, что «ситуация остается крайне неопределенной».