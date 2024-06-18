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08:10, 18 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о высадке украинского «информационного десанта» в Харьковской области

Марочко: в Харьков прибыло большое количество украинских и иностранных СМИ
СюжетНаселение России:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о высадке украинского «информационного десанта» в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Харькове и окрестностях представители украинских и иностранных СМИ «отрабатывают методические рекомендации» по дискредитации Вооруженных сил России.

Марочко пояснил, что одна из задач журналистов — выдавать за целенаправленные атаки по мирному населению удары по учебным заведениям, базам отдыха и другим объектам гражданской инфраструктуры, используемой украинскими военными для размещения личного состава.

Полковник добавил, что Киев преподносит это как геноцид украинцев и нарушение международного права. Согласование и публикация таких сведений идет под руководством центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), уверен военный эксперт.

17 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские силы активно наступают на восточном участке фронта. По его словам, особенно интенсивно военные действия идут на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

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      Марина Совина
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