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13:48, 17 июня 2024Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

Главком ВСУ Сырский: ВС России наступают на всем восточном участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают на всем восточном участке фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Сырский прокомментировал ситуацию на наиболее критических для ВСУ участках фронта. По его словам, ВС России наступают с различной интенсивностью на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

«Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорского», — заявил главком ВСУ. Он добавил, что особенно острая ситуация складывается на покровском направлении.

Ранее эксперт немецкого таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке предрек ВС России выход на оперативный простор в ДНР к западу от Авдеевки.

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      Алевтина Запольская
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