В Германии предрекли ВС России выход на оперативный простор в ДНР

Репке: ВС России могут выйти на оперативный простор к западу от Авдеевки

Вооруженные силы (ВС) России могут выйти на оперативный простор к западу от Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил эксперт немецкого таблоида BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, передает Telegram-канал «Bild на русском».

По его словам, в настоящий момент российские военные сражаются за села Сокол и Новоселовка Первая, за которыми простираются около пяти километров полей. Военный обозреватель утверждает, что армия России выйдет на оперативный простор, если возьмет эти села.

«Если России удастся продвинуться там, дальше перед ними будет несколько километров свободной территории и они могут, пусть и нелегко, но относительно [легче] наступать, не сражаясь за каждое поселение», — рассказал он.

В конце мая Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщал, что наиболее напряженной для украинских военных остается ситуация в ДНР. По данным командования ВСУ, интенсивные сражения ведутся вблизи населенных пунктов Новоселовка Первая и Яснобродовка.