Медведев назвал деструктивными действия Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Медведев назвал деструктивными попытки Запада закрепиться в АТР

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал деструктивными попытки Запада закрепиться в Азиатско-Тихоокеанского регионе (АТР). Его слова приводит РИА Новости.

Медведев отметил, что действия западных стран провоцируют ряд проблем в сфере обеспечения финансовой и экономической безопасности. Он указал на давление, оказываемое на отдельные государства и их финансовую систему, проведение линии, направленной на ограничение общего развития.

«Все попытки регулировать, закрепить в АТР ряд западных доктрин нам, России, представляются деструктивными, поскольку это мешает развитию торгово-экономических отношений, равно как и попытки внедрения в регион АСЕАН всякого рода институтов, в которых участвуют внерегиональные игроки», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что Запад оказывает на ряд стран санкционное давление как средство политического неоколониального воздействия.

29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут обратиться к ряду стран АТР с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД).