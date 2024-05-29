Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 29 мая 2024Мир

Лавров заявил о планах США разместить ракеты в АТР

Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении ракет

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США могут обратиться к ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этих планах Вашингтона заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Изначально американцы вышли из этого договора [ДРСМД], чтобы осваивать новые просторы, включая Филиппины, и я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений», — рассказал глава МИД.

Отмечается, что 2 февраля 2019 года США уведомили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва имеет право зеркально ответить на размещение США РСМД вне зависимости от места их развертывания. В МИД подчеркнули, что Вашингтон «открыто встал» на путь размещения по всему миру наземных комплексов, которые были запрещены согласно Договору о РСМД.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Ураган сдул пассажирский Boeing возле терминала аэропорта

      ВСУ осуществили комплексную атаку по российскому региону

      В России указали на вырождение ЕГЭ после скандала с досмотром школьниц до трусов

      В СДЭК начали выдавать посылки россиянам

      Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

      Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

      В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

      Замминистра финансов США прибыл на Украину для обсуждения санкций против России

      Еще два российских фигуриста сменят спортивное гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше