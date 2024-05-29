Лавров заявил о планах США разместить ракеты в АТР

Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении ракет

США могут обратиться к ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с просьбой о размещении на их территории своих ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этих планах Вашингтона заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Изначально американцы вышли из этого договора [ДРСМД], чтобы осваивать новые просторы, включая Филиппины, и я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений», — рассказал глава МИД.

Отмечается, что 2 февраля 2019 года США уведомили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва имеет право зеркально ответить на размещение США РСМД вне зависимости от места их развертывания. В МИД подчеркнули, что Вашингтон «открыто встал» на путь размещения по всему миру наземных комплексов, которые были запрещены согласно Договору о РСМД.