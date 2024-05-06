МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

МИД России: Москва оставляет за собой право реагировать зеркально на ракеты США

Москва вправе зеркально ответить на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от места их развертывания. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«В стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально», — отмечается в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что в случае принятия Россией решения о развертывании таких вооружений, географию их размещения Москва «оставляет на свое усмотрение».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил о готовности Москвы принять ответные меры в случае размещения США РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.