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18:36, 6 мая 2024Мир

МИД России заявил о праве ответить на размещение ракет США

МИД России: Москва оставляет за собой право реагировать зеркально на ракеты США

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Москва вправе зеркально ответить на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от места их развертывания. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«В стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально», — отмечается в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что в случае принятия Россией решения о развертывании таких вооружений, географию их размещения Москва «оставляет на свое усмотрение».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил о готовности Москвы принять ответные меры в случае размещения США РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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      Дарья Устьянцева
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