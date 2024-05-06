МИД России заявил о готовности к ответным мерам при размещении ракет США в АТР

Посол Машков: США вынудят Россию принять меры при размещении ракет в АТР

Размещение США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вынудят Россию принять ответные меры, а также может привести к новой гонке вооружений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, передает РИА Новости.

«Понятно, что ничего хорошего для глобальной стабильности это не предвещает. Американские планы, в случае их реализации, неизбежно спровоцируют мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями. Мы со своей стороны вынуждены будем реагировать на новые угрозы нашей безопасности», — рассказал дипломат.

Машков также подчеркнул, что ответные действия возможны «при необходимости и в области ядерного сдерживания». По его словам, Россия не раз подчеркивала готовность разместить собственные силы в случае если США будут наращивать ракеты в АТР и Европе.