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18:52, 17 апреля 2024Мир

Посол рассказал о «черном дне» международной безопасности из-за ракет США

Посол Антонов: ракеты США в АТР станут черным днем международной безопасности

Фото: Senior Airman Ian Dudley / U.S. Air Force / Reuters

Размещение Пентагоном ракет средней дальности в АТР станет «черным днем» международной безопасности. Таким образом посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал совместные военные учения Соединенных Штатов и Филиппин Salaknib 24, сообщает Telegram-канал российского посольства.

«Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают уровень военного противостояния и подогревают очаги напряженности. Создают в АТР новые замкнутые группировки и военно-политические союзы», — отметил посол.

По его словам, Вашингтон пытается вернуть мир к периоду холодной войны и балансирования на грани ядерного конфликта.

Антонов призвал США «не открывать ящик Пандоры» и приложить усилия для обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва откажется от моратория на размещение на территории страны ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае, если Вашингтон разместит подобные системы в любой точке мира.

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      Лина Пивоварова
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