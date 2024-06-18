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08:17, 18 июня 2024Россия

Экипаж Ка-52 отчитался о поражении замаскированной техники ВСУ

Минобороны России: экипаж вертолета Ка-52 поразил замаскированную технику ВСУ

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский экипаж ударного вертолета Ка-52М поразил замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом отчитались в Минобороны, подробный комментарий привели в Telegram-канале ведомства.

Удар производился с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8, разъяснили в Минобороны.

После использования авиационных средств Ка-52 выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и отправился на аэродром вылета. «Выполнили взлет, полет в район цели. С первого захода пуском неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 цель была уничтожена», — уточнил пилот вертолета.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили в Днепропетровской области украинский самолет Су-25.

Подчеркивалось, что для удара по Су-25 российские военные применили беспилотник «Ланцет».

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      Анна Щербакова
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