Уничтожение самолета Су-25 ВСУ российскими военными попало на видео

Минобороны показало уничтожение самолета Су-25 ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные поразили в Днепропетровской области самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры журналистам показало Минобороны России.

На видео, снятом с воздуха, попал момент уничтожения украинского боевого самолета, расположенного на стоянке на аэродроме Долгинцево. Для удара по Су-25 Армия России использовала беспилотник «Ланцет».

«В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолет Су-25 ВСУ. Точность попадания и уничтожения самолета подтверждается кадрами объективного контроля», — отметили в оборонном ведомстве.

11 июня в Минобороны России сообщили об ударах по украинским самолетам Су-27 и Су-25. Для этого военные использовали силы оперативно-тактической авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.