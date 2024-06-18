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08:07, 18 июня 2024Среда обитания

Российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов

Ягудин, Газманов и Загитова стали амбассадорами раздельного сбора отходов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певец Олег Газманов, фигуристы Алексей Ягудин, Алина Загитова и другие российские звезды стали амбассадорами раздельного сбора отходов. Об этом сообщается на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

С помощью амбассадоров РЭО хочет популяризировать раздельный сбор отходов среди населения и повысить уровень экологической осведомленности. Через свои платформы участники инициативы будут рассказывать о правильном обращении с мусором, важности сортировки и переработки.

В список амбассадоров также вошли актер Дмитрий Дюжев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийские чемпионы из социального проекта «Команда Звездный десант» — Дмитрий Труненков, Злата Чепурная, Александр Легков и Светлана Мастеркова.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще платить за вывоз мусора. В первом квартире 2024 года собираемость платежей выросла на 1,5 процента относительно аналогичного периода 2023 года.

Александра Качан
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