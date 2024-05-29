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19:24, 29 мая 2024Среда обитания

Россияне стали чаще платить за вывоз мусора

РЭО: в России собрано на 1,5 % больше платежей за вывоз ТКО

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России стали собирать больше платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). О том, что граждане стали чаще оплачивать уборку мусора, сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

В первом квартире 2024 года собираемость платежей составила 91,5 процента — на 1,5 процента больше, чем в аналогичный период 2023 года. Общий объем счетов за услугу составил 71,4 миллиарда рублей.

Наибольшую собираемость показали Северо-Западный федеральный округ с 95,2 процента и Центральный федеральный округ с 92,6 процента, где за год показатель вырос на 2,4 и 1,6 процента соответственно. Реже всего вывоз ТКО оплачивали жители Северо-Кавказского федерального округа. Здесь собираемость составила 83,4 процента с ростом 6,2 процента.

Ранее стало известно, что нейросети помогли выявить более 3,8 тысячи нарушений на мусорных полигонах в России. С помощью этого метода была проведена проверка боле 500 свалок.

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      Александра Качан
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